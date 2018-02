Sport1: Topspiel der Volleyballbundesliga am Mittwoch im Free-TV

Morgen spielt in der Volleyball Bundesliga der Männer der Erste gegen den Dritten. In der ZF-Arena Friedrichshafen empfängt Spitzenreiter VfB Friedrichshafen die United Volleys Rhein-Main.



Nur zwei Punkte fehlten Friedrichshafen, um auch am Ende der Vorrunde auf Platz eins zu stehen. Bisher konnten alle Partien gewonnen werden und es wurden nur sechs Sätze abgegeben. Auch das Hinspiel entschied Friedrichshafen mit 3:1 für sich.