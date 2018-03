Sport1: Topspiele der Volleyballbundesliga der Frauen im Free-TV

Die Hauptrunde der Volleyball Bundesliga der Frauen neigt sich dem Ende zu Ende und ab nächster Woche stehen die Playoffs auf dem Programm.



Zum Abschluss der Hauptrunde zeigt Sport1 am Sonnabend, 10. März ab 19.15 Uhr die Partie Allianz MTV Stuttgart gegen SSC Palmberg Schwerin im Free-TV.