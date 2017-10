Sport1 US: Heute beginnen Playoffs in der Major League Baseball

Die Major League Baseball (MLB) geht mit dem Beginn der Playoffs in die heiße Phase. Der Sender Sport1 US wird dabei ausgewählte Partien live im TV übertragen.



Ab 22 Uhr gibt es am heutigen Donnerstag und am morgigen Freitag, den 6. Oktober, ab 20 Uhr die Partien der Houston Astros gegen die Boston Red Sox mit US-amerikanischen Originalkommentar zu sehen. Am Sonntag. 8. Oktober zeigt Sport1 US live ab 22 Uhr das 3. Spiel der American League Division Series zwischen den New York Yankees und den Cleveland Indians. Im weiteren Verlauf der Playoffs sollen dann auch Spiele im Free-TV übertragen werden.