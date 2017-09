Sport1 US: Indycar, Baeball und Football am Wochenende

In der Nacht zum Montag findet in Sonoma das Saisonfinale der Indycar Series statt. Dabei haben in diesem Jahr noch sieben Fahrer die Möglichkeit, die Meisterschaft für sich zu entscheiden.



Der Sender Sport1 US überträgt in der Nacht zum Montag ab 0.30 Uhr das spannende Saisonfinale der der Indycar Series aus Sonoma. Rein rechnerisch können noch sieben Fahrer die meisterschaft gewinnen. Der Führende Josef Newgarden hat nur drei Punkte auf den Zweitplatzierten Scott Dixon.