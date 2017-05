Sport1 US: Live-Action mit NBA und NHL

In der NBA und der NHL geht es rund und so dürfen sich Sportfreunde auf Sport1 US wieder über spannende Partien der besten Teams freuen.



Fans des US-Sports kommen in den nächsten Tagen bei Sport1 US auf ihre Kosten Ein weiteres Spiel der NHL-Playoffs überträgt der Pay-TV-Sender in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ab 1.30 Uhr. Dabei treffen die Pittsburgh Penguins um Superstar Sidney Crosby und den deutschen Nationalspieler Tom Kühnhackl auf die Washington Capitals mit Alex Ovechkin sowie Philipp Grubauer als Back-up-Goalie.