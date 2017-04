Sport1 US überträgt NBA-Playoff-Duell Celtics gegen Bulls live

Die erste Runde der NBA Playoffs geht ihrem Ende entgegen. Sport1 US überträgt das Spiel Boston Celtics gegen die Chicago Bulls in der Nacht auf Donnerstag live.



Die Zielgrade der First Round der NBA Playoffs ist fast erreicht. Hier steht eine Partie klar im Fokus des Interesses: Der Kampf der Boston Celtics gegen die Chicago Bulls. Es bleibt hier weiterhin sehr spannend. Beide Teams konnten jeweils zwei Auswärtssiege hintereinander verbuchen. Doch bieten die Bulls mit dem stark aufspielenden Paul Zipser dem Favoriten erneut Paroli?