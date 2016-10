Sport1 US zeigt Baseball-Playoffs live

Die heiße Phase der US-amerikanischen Baseballliga wird im deutschen Fernsehen übertragen. Sport1 US zeigt bis zu 30 Spiele live.



Die US-amerikanische Major League Baseball (MLB) geht in ihre spannendste Phase und deutsche Fernsehzuschauer können live dabei sein. Sport1 US überträgt bis zu 30 Spiele der Playoffs der MLB live. Die World Series wird sogar komplett live übertragen. Großer Favorit auf den Titel sind dieses Jahr die Chicago Cubs.