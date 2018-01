Sport1: Weiter wachsende Zahlen für Dezember 2017

Im Vergleich zum gleichen Monat im Vorjahr konnte der Dezember 2017 ein Plus von fast einem Drittel seiner Reichweite verzeichnen. 8,12 Millionen eindeutige Nutzer zählt Sport1.de, wie die Forscher von AGOF herausfanden. Gründe für den Erfolg sieht man in der Übertragung der Darts-WM im Free-TV, die Berichterstattung der Frauen-Handball-WM und Optimierungen bei den Livetickern.

"Die starken Werte im Digitalbereich untermauern den gelungenen Start in unser Jubiläumsjahr. [...] Dabei vertrauen wir auf eine Nutzer-zentrierte Produktentwicklung und unsere Stärke, große Sport-Events kreativ, innovativ und crossmedial vernetzt zu inszenieren", so Digital-Chefredakteur Ivo Hrstic.Rekordzahlen konnte Sport1 so auch nach 25 Jahren im Geschäft noch erreichen. Für dieses Jahr nimmt man sich eine weitere Optimierung der bestehenden sowie Schaffung neuer Angebote vor. Erst Anfang des Monats hatte man eine neue Videoplattform an den Start gebracht ( DIGITALFERNSEHEN berichtete).