Sport1+: Western & Southern Open mit Angelique Kerber

Auf dem Weg zu den US Open, die Ende des Monats starten, ist die Weltelite im Frauen-Tennis zur Generalprobe wieder in Cincinnati zu Gast.



Bei den Western & Southern Open wird wie in New York auf Hardcourt um die Trophäe gekämpft. Sport1+ ist live dabei. Das WTA-Turnier wird ab der ersten Runde am Montag, 12. August, live ab 17:00 Uhr übertragen (Sendezeiten in der Übersicht). Die Halbfinals und das Endspiel sind relive zu sehen.