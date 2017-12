Sport1: Zweimal Spitzenvolleyball Dresden gegen Schwerin

Der derzeitig dritte der Volleyball Bundesliga Dresdner SC und der Meister und derzeitige Spitzenreiter SSC Palmberg Schwerin treffen im Dezember gleich zweimal aufeinander.



Im morgigen Spitzenspiel treffen beide Mannschaften das erste Mal in dieser Saison aufeinander. Aufschlag wird 19.40 Uhr direkt nach dem Handball-WM-Vorrundenspiel der deutschen Frauen gegen China sein. Die Dresdnerinnen könnten mit einem Sieg mit Schwerin gleich ziehen.