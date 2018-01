Sport1 bekommt ein Stück 2. Liga zurück

Sky Sport News HD und Sport1 arbeiten künftig zusammen. Das Ungewöhnliche an der Kooperation: Die Freitags- und Sonntags-Zusammenfassungen der 2. Liga laufen künftig parallel auf zwei Sendern im Free-TV.



Die 2. Bundesliga ist zurück bei Sport1 - jedoch macht man keine eigene Sendung, sondern strahlt ab morgen immer freitags und sonntags die Zusammefassungen von "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel zum Konkurrenzsender aus. Für die Sendung am Freitag ist Sky sogar zu terminlichen Anpassungen bereit, sie beginnt von nun an um 22.15 Uhr. Sonntags einigten sich die Sportkanäle auf die angestammte Zeit um 18.30 Uhr.