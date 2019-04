Sport1 bringt Counter-Strike- und Rocket League-Events ins TV

Der neuste eSports-Deal von Sport1 bringt Counter-Strike- und Rocket League-Events live ins Pay-TV-Programm. Dahinter steckt eine Kooperation mit DreamHack.



Counter-Strike- und Rocket League-Events sollen ab Mai live auf die Fernseher der Kunden von eSports1 zu sehen sein. Wie der Kanal mitteilt, sorgt dafür eine frisch abgeschlossene Kooperation mit DreamHack.