Sport1 bringt Gastspiel von Leipzig beim FC Porto im Free-T

TV-Premiere für den RB-Nachwuchs auf der internationalen Fußballbühne. Sport1 zeigt das Gastspiel von Leipzig beim FC Porto in der UEFA Youth League am Mittwoch erstmals live im Free-TV.



Am 4. Spieltag der UEFA Youth League gibt der Nachwuchs von RB Leipzig sein internationales Debüt im Free-TV. Die Auswärtspartie beim portugiesischen Vertreter FC Porto ist am kommenden Mittwoch live ab 14.55 Uhr zu sehen.