Sport1 bringt NBA-Magazin "Fastbreak" ins Free-TV

Bei Sport1 startet ein neues Free-TV Magazin in Zusammenarbeit mit Spox.com und Dazn. "Fastbreak - Dein NBA Week Pass" dreht sich ganz um die stärkste Basketball-Liga der Welt.



Sport1 hat ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag ein neues NBA-Magazin im Programm. Der Sender bringt "Fastbreak - Dein NBA Week Pass" zusammen mit den Perform-Plattformen Spox.com und Dazn ins Free-TV. Die halbstündige Show mit dem Moderatoren-Duo Daniel Herzog und Tobias Wahnschaffe widmet sich ganz der amerikanischen Basektball-Liga.