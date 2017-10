Sport1 bringt Volleyball-Bundesliga ins Free-TV

Sport1 vergrößert sein Angebot für alle Volleyballfans. Der Sender wird die Volleyball-Bundesliga der Frauen und Männer sowie bis 2021 die Europameisterschaften der Frauen und Männer sowie die Beachvolleyball-Europameisterschaften live auf Sport1, Sport1 Plus und Sport1.de übertragen.



Nach einer Vereinbarung zwischen Sport1 und der DOSB New Media GmbH, dem Betreiber von Sportdeutschland.tv wird Sport1 sieben Spiele der Hauptrunde im Free-TV ausstrahlen. Die restlichen Partien wird Sportdeutschland.tv online live und on-demand zeigen.