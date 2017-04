Sport1 bringt den Porsche Grand Prix ab Dienstag live

Die 40. Auflage des Porsche Grand Prix in Stuttgart ist mit Angelique Kerber sowie WTA-Finals-Gewinnerin Dominika Cibulkova und Garbine Muguruza, Siegerin der French Open 2016, hochkarätig besetzt. Ab Dienstag sendet Sport1 live.



Die Prominenz der Damentenniswelt schlägt sich ab Dienstag in der 40. Auflage des Traditionsturniers beim Porsche Grand Prix die Bälle zu. Dazu haben sich unter anderem Angelique Kerber, WTA-Finals-Gewinnerin Dominika Cibulkova und Garbine Muguruza angekündigt. Nur die schwangere Serena Williams und Madison Keys werden leider fehlen. Mit einer Wildcard tritt die Vorjahresfinalistin Laura Siegemund an. Auch wird Maria Scharapowa nach einer 15-monatigen Sperre in Stuttgart ihr Comeback geben.