Sport1 erwirbt Rechte für Futsal-Länderspiele

Der Sender Sport1 hat vom DFB die plattformneutralen Rechte für die beiden ersten offiziellen Futsal-Länderspiele Ende Oktober gesichert. Das deutsche Team trifft dabei auf die Nationalmannschaft aus England.



Sport1 hat sich die Rechte für die ersten offiziellen Spiele der deutschen Futsal-Nationalmannschaft gesichert. In zwei Freundschaftsspielen trifft die deutsche Mannschaft auf das Team aus England. Futsal ist die von der FIFA anerkannte Variante des Hallenfußballs. Rainer Milkoreit, für Futsal zuständiger DFB-Vizepräsident: "Mit den beiden Futsal-Länderspielen gegen England in Hamburg schlägt der DFB ein neues Kapitel in seiner sehr erfolgreichen Verbandsgeschichte auf."