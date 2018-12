Sport1 feuert Dart-Experten wegen sexistischer Äußerungen

Gordon Shumway kommentierte bei Sport1 die Darts-WM und konnte es sich nicht nehmen lassen, seine Ansichten zu Frauen in diesem Sport den Zuschauern mitzuteilen.



Sport1 wird Gordon Shumway nach seinen umstrittenen Aussagen über Frauen nicht mehr als Experte und Co-Kommentator bei der Darts-WM einsetzen. Dies teilte der TV-Sender am späten Mittwochabend mit. Der frühere Spieler hatte über die Teilnahme von zwei Frauen beim Turnier in London gesagt: "Ich bin kein Freund von diesem Zirkus. Ich weiß nicht, was das soll, zwei Damen bei einem professionellen Darts-Turnier mit aufzunehmen? Warum nur zwei? Ich finde es keine gute Idee." Shumway hatte dafür massive Kritik geerntet.