Sport1.fm begleitet Spiele der UEFA Europa League

In der Saison 2017/18 sind mit dem 1. FC Köln, Hertha BSC und der TSG Hoffenheim drei deutsche Vertreter in der UEFA Europa League vertreten. Parallel zu den Übertragungen im Fernsehen wird das digitale Sportradio Sport1.fm die Spiele live übertragen.



Am kommenden Donnerstag startet auch die UEFA Europa League in die neue Saison. Dabei steht ab 19 Uhr die Europapokalpremiere der TSG Hoffenheim auf dem Programm. Das Team empfängt zu Hause den portugiesischen Vertreter Sporting Braga. Als Kommentator wird Hartwig Thöne dabei sein. Im Anschluss folgt um 21.05 Uhr das deutsch-spanische Duell Hertha BSC gegen Athletic Bilbao. Das Spiel wir durch Rudi Brückner kommentiert. Im Free-TV können die Fußballfans die Partie des 1. FC Köln aus dem Emirates Stadium im Londoner Norden gegen den FC Arsenal verfolgen.