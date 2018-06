Sport1.fm sendet nicht mehr

Sendeaus für Sport1.fm. Den Nachfolge-Sender des Fußball-Radios 90elf ereilt das selbe Schicksal wie sein Vorgänger. Die Entscheidung könnte allerdings nur vorübergehend sein.



"Aufgrund der aktuellen Rechtesituation wird der Betrieb des digitalen Sportradios Sport1.fm ab 1. Juni vorerst eingestellt.", so gab Sport1 das Aus ihres Internetradios zum vergangenen Wochenende bekannt.