Sport1 füllt das Wochenende mit Motorsport

Am Wochenende steht der Motorsport bei Sport 1 auf dem Programm: Samstag und Sonntag überträgt der sender live aus dem sonnigen Florida. Im Race of Champions in Miami treffen schließlich die besten Rennfahrer der Welt aufeinander.



Im Race of Champions treffen die besten Rennfahrer der Welt aufeinander. Deutschland ist in dem heißen Rennen in Miami, Florida, mit den Profis Sebastian Vettel und Pascal Wehrlein vertreten. Aber auch die Konkurrenz lässt nicht zu wünschen übrig. David Coulthard und Jenson Button sind ebenso dabei wie die US-Stars Alexander Rossi und Ryan Hunter- Reay, Travis Pastrena und Scott Speed sowie Kyle und Kurt Busch.

Los geht das Motorengetöse Samstag, dann beginnt Sport1 ab 21.00 Uhr mit der Live-Übertragung , wenn der Einzelwettbewerb im Race of Champions startet. Am Sonntag folgt schließlich der ROC Nations Cup. Diesen überträgt der Sender ab 19.00 Uhr ebenfalls live. Wer lieber streamt, der kann sich die Veranstaltung ebenso unter Sport1.de im Live-Stream anschauen.