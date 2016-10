Sport1 lockt mit wahrem Klassiker: Eisbären vs Adler

Ein echter Eishockey-Klassiker steht am Sonntag in der DEL auf dem Programm, wenn die Eisbären Berlin auf die Adler Mannheim treffen. Sport1 überträgt live im Free-TV.



In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) steht am Sonntag ein Klassiker der jüngeren deutschen Eishockey-Geschichte auf dem Plan. Die Eisbären Berlin treffen auf die Adler Mannheim, eine Partie, die sich Eishockey-Fans gewiss nicht entgehen lassen wollen. Sport1 überträgt die Partie deshalb live im Free-TV und schaltet am Sonntag, den 23. Oktober ab 16.30 Uhr in die Berliner Mercedes-Benz Arena.