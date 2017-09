Sport1 mit College-Football am Samstagabend

Zigtausende strömen in USA zum College-Football jede Woche in die Stadien und Millionen verfolgen die Spiele vor den Fernsehern. Seit kurzem bringt Sport1 die Spiele über den großen Teich ins deutsche Free-TV, so auch dieses Wochenende.



Mit einer Live-Übertragung am morgigen Samstag geht die College-Football-Saison auf Sport1 an diesem Wochenende weiter. Ab 21.30 Uhr überträgt der Sender das Aufeinandertreffen von Alabama Crimson Tide und den Fresno State Bulldogs, die als feste Größe im College-Football gelten. Ausgetragen wird die Partie im Bryant-Denny-Stadium in Tuscaloosa vor etwa 100.000 Zuschauern.