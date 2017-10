Sport1 mit Fußball-Traumwerten nach Länderspielpause

Die Länderspielpause ist vorbei und hat dem Sender Sport1 wahre Traumwerte beschert. Nicht nur das beliebte Fußballmagazin "Der Check24 Doppelpasse" kam besonders gut an, auch der Frauenfußball wurde ein weiteres Mal gefeiert.



Die Länderspielpause hat Sport1 richtig gut getan. Das zeigte sich vor allem bei der Sendung "Der Check 24 Doppelpass", der mit 69.000 Zuschauern im Durchschnitt überzeugte. Diese Werte erreichte das Format bei der Zuschauergruppe ab drei Jahren (Z3+), was zu einem Marktanteil von 9,1 Prozent führte. Aber auch die Werte in der Kernzielgruppe der Männer von 14-49 Jahren konnte sich sehen lassen: Hier wurde ein Marktanteil von 10,4 % erzielt. Spitzenwerte von 1,15 Millionen Zuschauer in der Zuschauergruppe ab drei Jahren bescherten dem Sender somit also Traumwerte.