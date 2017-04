Sport1+ sendet Ostern Euro Hockey League mit deutschen Teams

Über Ostern stehen Achtel- und Viertelfinale der Euro Hockey League an und drei deutsche Teams sind noch drin. Die Spiele werden von Sport1+ von Freitag bis Montag übertragen.



Rot-Weiss Köln, UHC Hamburg und Mannheimer HC sind die Teams aus Deutschland, die noch eine Chance in der Euro Hockey League haben. Am Karfreitag tritt um 19.25 Uhr Rot-Weiss Köln gegen den SV Kampong aus den Niederlanden an, am Samstag folgen zwei weitere Mannschaften.