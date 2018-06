Sport1 sendet zur WM aus Deutschlands höchstem TV-Studio

Vom Start der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland am 14. Juni bis zum Finale am 15. Juli sendet Sport1 sein News-Format "WM Aktuell" täglich live aus dem 35. Stockwerk des Münchner O2 Towers.



Für die Umsetzung dieses crossmedialen Markenauftritts zur Fußball-WM haben Sport1 Media und Telefónica Deutschland eine umfangreiche Kooperation geschlossen.