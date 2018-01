Sport1 setzt auf eSports

Sport1 treibt die eigene eSports-Offensive voran und verlängert den Vertrag mit EA Sports. Das Saisonfinale 2018 der Virtuellen "Fifa 18" ist genauso Teil der Kampagne wie die Messe DreamHack in Leipzig Ende Januar.



Seit Herbst 2017 befindet sich Sport1 in der eSports-Offensive, die von einer eigenen neuen Unit vorangetrieben werden soll. Künftig soll das Hauptaugenmerk neben den digitalen Angeboten in den Bereichen Online, Mobile und Social Media auch im Free-TV liegen, kündigte die Sendeanstalt jetzt an.