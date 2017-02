Sport1 sichert sich Rechte an Frauen-Fußball-Nationalmannschaft

Erstmals werden ab Mittwoch Spiele der Frauen-Fußball-Nationalmannschaft live bei Sport1 zu sehen sein. Der Spartensender sicherte sich die Übertragungsrechte am "She Believes Cup 2017".



Olympiasieger Deutschland, Weltmeister USA und mit Frankreich und England die Nummern drei und fünf der Weltrangliste: Die Frauenfußball-Weltelite trifft sich vom 1. bis 7. März zum "SheBelieves Cup" in den USA. Sport1 überträgt den Start des DFB-Teams ins EM-Jahr 2017 live im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Sport1.de. Zum ersten Mal zeigt Sport1 damit ein Länderspiel des deutschen Frauenfußball-Teams live. Die entsprechenden plattformneutralen Exklusiv-Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz hat die Sport1 GmbH vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) erworben.

Das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Gastgeber USA überträgt Sport1 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, am 2. März, live ab 0.55 Uhr aus Chester, Pennsylvania. In der zweiten Begegnung trifft die unter der neuen Bundestrainerin Steffi Jones noch ungeschlagene DFB-Auswahl in Harrison, New Jersey auf Frankreich – am Samstag, den 4. März, live ab 20 Uhr. Mit der Partie gegen England in Washington D.C. schließt die Mannschaft um Kapitänin Dzsenifer Marozsán am Dienstag, den 7. März, das Einladungsturnier ab – in voller Länge ist die Begegnung ab 21.55 Uhr im Livestream auf Sport1.de zu sehen. Komplett läuft die Partie im Free-TV dann via Live-Einstieg ab 23.10 Uhr.





Der "SheBelieves Cup" ist für das deutsche Team eine wichtige Wegmarke zur Vorbereitung auf die EM 2017 in den Niederlanden. Der SheBelieves Cup wird im Turniermodus "jeder gegen jeden" an den Spielorten Chester, Harrison und Washington D.C. ausgetragen. Für die USA-Reise hat Bundestrainerin Steffi Jones eine Vielzahl von Olympiasiegerinnen nominiert, darunter "Deutschlands Fußballerin des Jahres" Alexandra Popp, Stürmerin Anja Mittag sowie Kapitänin Dzsenifer Marozsán.