Sport1 sichert sich Rechte an U21-EM und Confed-Cup

Auch 2017 kommen Fußball-Fans im Sommer bei Sport1 auf ihre Kosten. Der Sender sicherte sich die Rechte für zahlreiche Partien des Confederations Cup in Russland und der U21-Europameisterschaft in Polen.



Jahre mit ungeraden Zahlen sind für Fußball-Fans meist als erholsame Pause eingeplant, da weder Welt- noch Europameisterschaften anstehen. 2017 jedoch gibt es gleich zwei größere Turniere, an denen Vertretungen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) teilnehmen. Zum einen den Confederations Cup, der als Generalprobe für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr gilt sowie die U21-Europameisterschaft. Während die deutschen Spiele ausführlich bei ARD und ZDF zu sehen sein werden, sicherte sich Sport1 die Rechte an zahlreichen weiteren Spielen beider Veranstaltungen.