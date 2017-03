Sport1 sichert sich Rechte an World Games 2017

2017 wird es keine Fußballwelt- oder Europameisterschaft und auch keine olympischen Spiele geben. Aber es gibt ja noch die World Games. Sport1 übertragt den Multisport-Event im Juli live.



Die World Games umfassen 30 Sportarten, die nicht zum olympischen Programm gehören. Unter anderem messen sich die Athleten auf Sport1 beim Inline-Hockey, Karate, Sportklettern, Lacrosse und Beachhandball. Aber auch so außergwöhnliche Sportarten wie Tauziehen, Rettungs- schwimmen und Frisbee haben bei den World Games ihren Platz.