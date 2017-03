Sport1 sichert sich Sublizenzen für US-Baseball

Ab Sonntag wird die Major League Baseball (MLB) auch im Free-TV zu sehen sein. Dank einer Vereinbarung mit Dazn wird Sport1 die populäre US-Sportart für drei Jahre übertragen können.



Deutsche US-Sportfans kommen dank Dazn und Sport1 in den kommenden Jahren auf ihre Kosten. Vor allem Freunde der Major League Baseball, die in Deutschland eher im Schatten von NBA, NFL und NHL steht, zumal die Sportart hierzulande wenig populär ist. Eine am Mittwoch bekanntgegebene Vereinbarung über Sublizenzen ermöglicht dem Ismaninger Sportsender nun die Übertragung zahlreicher Spieler der MLB.