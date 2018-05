Sport1 sichert sich exklusive Fußball-Rechte

Nach den UEFA U17-Europameisterschaften hat Sport1 die Rechte an den Spielen der UEFA Youth League und den Endspielen der UEFA Women’s Champions League erworben und wird diese im deutschen Free-TV zeigen.



Sport1 hat von der UEFA die entsprechenden plattformneutralen audiovisuellen Medienrechte an der UEFA Youth League bis einschließlich der Saison 2020/21 und an den Endspielen der UEFA Women’s Champions League vorerst bis zum Ende der nächsten Saison erworben.