Sport1 startet "Inside eSports Spezial"

E-Sport liegt im Trend. Das haben auch schon mehrere Fußball-Bundesligisten entdeckt. Sport1 schaut in der Reihe "Inside eSports Spezial" den Gamern vom VfL Woflsburg über die Schulter.



In sechs halbstündigen Folgen "Inside eSports Spezial", die Sport1 wöchentlich am Freitagabend um 21 Uhr ausstrahlt, wird ab dem morgigen 22. September der Alltag der Profi-Gamer des VfL Wolfsburg umfassend beleuchtet und neben den Strukturen des VfL auch das Massenphänomen E-Sports genau unter die Lupe genommen.