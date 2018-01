Sport1 startet neue Videoplattform

Zu Jahresbeginn bündelt Sport1 sein komplette Video- bzw. VoD-Angebot auf einer neuen Videoplattform. Auf ihr präsentiert der Sender Sport-Highlights für alle Nutzer.



Dazu wurde ein neuer Bereich "Video" auf www.sport1.de installiert. Das Kernelement bildet ein optimierter Video-Player, der in eine klar strukturierte und individuell gestaltbare Benutzeroberfläche eingebettet ist.