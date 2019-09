Sport1 startet umfangreiches Podcast-Angebot

Die Sport1 GmbH startet in Kooperation mit der Podcastbande, dem Audio-Ableger des Kölner Agenturnetzwerks SR Management, ein neues, umfangreiches Podcast-Angebot.



Mit dem heutigen Start gibt es vier neue Formate, die den Hörern Unterhaltung, Expertise und tiefe Einblicke in die Sportwelt liefern. Zu den neuen Podcast-Angeboten gehören "Die Eishockey Show powered by Sport1", "Spielerfrauen on air" sowie die etablierten Formate "Doppelpass" und "Split It!".