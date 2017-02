Sport1 überträgt DEL-Klassiker zwischen Köln und Berlin live

Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) geht in die heiße Phase der Platzierungsrunde. Noch sechs Spieltage sind es bis zu den Play-Offs. Am Wochenende empfangen die Kölner Haie die Eisbären aus Berlin.



Sport1 überträgt das Highlight des 46. Spieltags live aus der Kölner Lanxess Arena am Sonntag um 16.30 Uhr. Beide Mannschaften gehören zu den Gründungsmitgliedern der DEL. Ihre Duelle gelten als Klassiker in Deutschlands höchster Eishockey-Klasse.