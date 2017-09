Sport1 überträgt Eishockey All Star Cup aus Bratislava

Sport1 möchte sein Engagement im Eishockey weiter ausbauen und überträgt zurzeit die Spiele aus den Ligen DEL, NHL und CHL sowie den Spengler und den Deutschland Cup. 2018 wird dann neben der IIHF Eishockey WM den All Star Cup im Free-TV übertragen.



In Kooperation mit der Deutschen Eishockeyliga (DEL) sendet Sport1 am 17. Februar 2018 alle Spiele mit deutscher Beteiligung live übertragen. Neben den deutschen Allstars nehmen die Teams der österreichischen, tschechischen und slowakischen Ligen am Turnier teil. Dabei treten die vier Mannschaften jeweils in drei Partien im Modus "Jeder gegen Jeden" an.