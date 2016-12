Sport1+ überträgt Eishockey-Spengler-Cup live

Unmittelbar vor dem Jahreswechsel kommen Freunde des Kufensports noch einmal auf ihre Kosten. Denn mit dem Spengler Cup überträgt Sport1+ internationales Spitzen-Eishockey live.



Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, doch während viele Menschen sich schon auf den Jahreswechsel vorbereiten, müssen die Eishockey-Profis beim traditionellen Spengler Cup noch einmal antreten. Das international besetzte Turnier im Schweizer Davos wird dabei von Sport1+ und im Livestream auf Sport1.de live übetragen.