Sport1 überträgt Handball-Topspiele nach Weihnachten live

Sport1 überträgt live die Topspiele der deutschen Handball-Bundesliga. In der Liga ist beim Kampf um den Titel Spannung angesagt. Die SG Flensburg-Handewitt ist punktmäßig mit den Rhein-Neckar-Löwen gleichauf. Die beiden Top-Spiele der Titelaspiranten steigen am 26. und 27. Dezember.