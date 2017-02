Sport1 überträgt "League of Legends"-Finale live

Die "League of Legends"-Finals stehen an und Sport1 überträgt die eSports-Veranstaltung aus Kattowitz live. Die K.o.-Phase kann bereits am Samstag online live verfolgt werden.



Sport1 läutet die eSports-Saison 2017 ein und bietet Fans des elektronischen Sports umfangreiche Berichterstattung und Live-Übertragungen. So dürfen sich die Zuschauer auf die Finals der eSports-Turnierreihe Intel Extreme Masters (IEM) freuen. Diese überträgt Sport1 am Sonntag live aus Kattowitz und berichtet somit ausführlich, wenn die Suche nach dem Sieger in der "League of Legends" ansteht.

Bereits am Samstag startet Sport1 dabei mit der Berichterstattung und setzt diese am darauffolgenden Wochenende vom 3. bis 4. März fort. Die K.o.-Phase kann deshalb bereits am Samstag ab 14.00 Uhr und am Sonntag ab 12.15 Uhr live im Internet auf Sport1.de verfolgt werden.