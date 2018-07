Sport1 überträgt Premiere des neuen Bayern-Trainers live

Am Samstag geht der FC Bayern München gegen Paris St. Germain auf den Rasen. Sport1 zeigt den ersten offiziellen Gang an den Spielfeldrand von Niko Kovac live.



Der Sportsender überträgt Samstag-Nachmittag im Rahmen des International Champions Cup das Spiel vom FC Bayern München und Paris St. Germain. Warum das Match mit Spannung erwartet wird? Es ist die Premiere vom neuen Trainer der Münchener: Niko Kovac.