Sport1+ überträgt die Beachvolleyball-Europameisterschaft live

Nach Gold bei Olympia und dem Weltmeistertitel Anfang August möchte das Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig und Kira Walkenhorst den nächsten Coup landen, den dritten EM-Titel in Folge.



Der EM-Titel in diesem Jahr wäre für die frischgebackenen Weltmeisterinnen der dritte EM-Titel in Folge und damit eine historische Bestmarke. Ab Freitag, 18. August, überträgt Sport1+ das Turnier der Herren und Damen aus Jurmala in Lettland. Ausgewählte Partien werden auch auf Sport1.de im Livestream zu sehen sein. Kommentator der Sendungen ist Dirk Berscheidt. Das Frauen-Achtelfinale macht um 14 Uhr bei Sport1+ den Anfang der Übertragung. Das Viertelfinale folgt um 16 Uhr.