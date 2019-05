Sport1 überträgt die European Games 2019 live

Bei den European Games handelt es sich um das größte Multi-Sport-Event außerhalb der Olympischen Spiele. Sport1 überträgt die zweite Auflage des Turniers live und exklusiv im deutschen Free-TV.



Vom 21. bis 30. Juni kommen im weißrussischen Minsk Sportlerinnen und Sportler zusammen, um bei den diesjährigen European Games ihr Bestes zu geben. Sport1 überträgt die europäische Multisport-Veranstaltung in Deutschland live und exklusiv.