Sport1 überträgt die Premier League Darts live

Den 13. Spieltag der Premier League Darts überträgt Sport1 am Donnerstagabend nicht nur im Free-TV sondern auch live via Facebook.



Die Premier League Darts nähert sich ihrem Ende und wie es sich für einen Sportsender gehört, ist Sport1 weiterhin live dabei. Aktuell kämpfen acht der besten Darts-Profis um die Playoff-Teilnahme. Am 13. Spieltag wird sich die Darts-Elite am Donnerstag in Birmingham messen. Mit besonderer Spannung wird dabei das Duell zwischen den punktgleichen Gary Anderson und Raymond van Barneveld erwartet. Außerdem tritt der amtierende Weltmeister Michael van Gerwen gleich zweimal ans Oche.