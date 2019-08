Sport1 überträgt live von der Volleyball EM der Frauen

Die Europameisterschaft (EM) im Volleyball der Frauen wird erstmals in vier Ländern ausgetragen. Die Spiele finden in Polen, der Türkei, der Slowakei sowie Ungarn statt.



Ab Freitag folgt Sport1 dem Nationalteam und wird alle Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung live im Fernsehen übertragen. Daneben wird es weitere ausgewählte Spiele im Free-TV und im 24/7-Livestream auf Sport1.de geben.