Sport1 und Dazn sichern sich Live-Darts-Rechte

Der einstige Kneipensport Darts erfreut sich auch in Deutschland wachsender Popularität. So darf sich Sport1 über gute Quoten freuen und wird auch künftig unter anderem die Darts-WM im Free-TV zeigen. Auch Dazn erweitert sein Portfolio um weitere Sport-Events.



Der Wandel von Darts von einer Kneipensportart zu einem weltweit populären Event ist beachtlich und sorgt nicht nur für volle Hallen, sondern auch gute Quoten im TV. Die wichtigsten Veranstaltungen mit den populärsten Sportlern wie Phil Taylor oder Raymond van Barneveld zeigt seit einigen Jahren Sport1. Und wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde, wird der Spartensender auch in den nächsten fünf Jahren die Nummer Eins in Sachen Darts im Free-TV bleiben. Auch die Sport-Streaming-Plattform Dazn sicherte sich die Live-Rechte an den wichtigsten Darts-Events.