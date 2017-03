Sport1 und EA Sports schließen Partnerschaft

Zur TAG Heuer Virtuellen Bundesliga schließen Sport1 und EA Sports eine Medienpartnerschaft, die die Deutsche Meisterschaft in FIFA 17 live zu Sport1 bringt.



eSports sind angesagt wie selten zuvor. Das haben Sport1 und EA Sports ebenfalls schon lange erkannt. Jetzt schließen sich beide Unternehmen für eine Medienpartnerschaft zusammen, die eGamern die Deutsche Meisterschaft in FIFA 17 live auf allen Sport1-Plattformen zur Verfügung stellt. Dies geschieht im Rahmen der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga am 15. und 16. April.