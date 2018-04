Sport1 und ESL setzen eSports-Kooperation fort

Sport1 hat die plattformneutralen Medienrechte an den Frühlings-Finals der ESL Meisterschaft 2018 in League of Legends und EA Sports FIFA 18 erworben.



Die Finalspiele steigen am Sonnabend, 7. April im Castello in Düsseldorf. Sport1 überträgt live ab 20.30 Uhr im Free-TV und ist mit dem kostenlosen Livestream am kompletten Finaltag ab 9.45 Uhr dabei. Der Sender wird in diesem Jahr auch das ESL One Dota 2 Major in Deutschland übertragen.