Sport1 und GFL: Der German Bowl XLI geht weiter

Es ist zwar noch ein bisschen hin. Aber Sport1 ist auch in diesem Jahr die Heimat für den German Bowl im Free-TV und überträgt das Endspiel um die 41. Deutsche Meisterschaft im American Football am Samstag, 12. Oktober, live ab 18 Uhr.



Die German Football League – die deutsche Bundesliga im American Football – ist die traditionsreichste Liga im American Football in Europa.