Sport1 und Sky zeigen Finale der Uefa Europa League

Das Finale der Europa League steht vor der Tür. Mit Ajax Amsterdam und Manchester United streiten zwei europäische Traditionsvereine um den Titel.



Am Mittwoch steigt in Solna bei Stockholm das Endspiel in Europas zweitwichtigsten Fußballwettbewerb. Ajax Amsterdam und Manchester lauten die Kontrahenten. Sport 1 und Sky Sport 1 HD übertragen die Partie live aus der Friends Arena. Anstoß ist um 20.45 Uhr.